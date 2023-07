Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 20-Jährger bei Verkehrsunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem 20-jährigen Verletzten hat sich am Samstag (1. Juli) gegen 04:35 Uhr auf der Rheinlandstraße in Benolpe ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Autofahrer die Straße in Richtung Drolshagen. Aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit touchierte er zunächst die Bordsteinkante und verlor daraufhin die Kontrolle über den Pkw. Im Anschluss kollidierte sein Wagen mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto, das wiederum in ein weiteres Fahrzeug und gegen eine Hauswand geschoben wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Drolshagen erschien am Unfallort und streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Es entstand insgesamt Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

