POL-OE: Fahrradaktion SAFETY im Kreis Olpe: Heinrich Hengstebeck (Grundschule Gallenberg) gewinnt Mountainbike

Olpe (ots)

Die besten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer der vierten Klassen im Kreis Olpe haben ihr Können am Mittwoch (28. Juni) bei der Fahrradaktion SAFETY der der Kreisverkehrswacht Olpe mit Unterstützung der Kreispolizeibehörde Olpe auf dem Übungsgelände des Olper Automobilclubs auf der Griesemert unter Beweis gestellt.

Dabei erhielten die Viertklässlerinnen und Viertklässler, die bei den diesjährigen Fahrradprüfungen an den Grundschulen im Kreis Olpe den besten Eindruck hinterlassen hatten, eine Einladung zum Aktionstag, der als Lern- und Trainingsangebot zur Erhöhung der Fahrsicherheit dienen soll.

Unter Federführung der Kreisverkehrswacht wurde die Fahrradaktion SAFETY mit der fachkundigen Begleitung durch die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde im Jahr 2012 ins Leben gerufen und findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt.

Bei dieser Aktion konnten die Schülerinnen und Schüler noch einmal ihr Können unter Beweis stellen. Sie bewältigten einen Parcours, um ihr Fahrverhalten zu trainieren. Aber auch in einem "Zetteltest" zeigten die Kinder, dass sie fit für die Herausforderungen des Straßenverkehrs sind.

Die Verkehrssicherheitsberater der Olper Polizei, Polizeihauptkommissar Ralf Schnell (Bereich Attendorn / Finnentrop), Polizeihauptkommissar Elmar Beulmann (Bereich Olpe / Wenden / Drolshagen) und Polizeioberkommissarin Tanja Lauer (Bereich Lennestadt / Altenhundem) verdeutlichten zudem beim Zuschauen des Fahrsicherheitstrainings der Pkw, wie sich Fahrzeuge bei Bremsungen, vor allem im Kurvenbereich und auf nasser Fahrbahn, verhalten. Schließlich mussten die Kinder auch am Ende des Parcours, als finale Übung, eine Notbremsung durchführen.

Obwohl bereits die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen begonnen haben, waren insgesamt 23 Kinder der Einladung gefolgt, worüber sich die Veranstalter freuten. Nicht zuletzt war natürlich der Anreiz, "Kreisbeste" oder "Kreisbester" zu werden und ein neues Fahrrad zu gewinnen, ein Grund zur Teilnahme. Bei der abschließenden Verlosung und Preisverleihung strahlte Heinrich Hengstebeck (Grundschule Gallenberg) übers ganze Gesicht. Aus den Händen von Bernd Kramer (Volksbank Sauerland) erhielt er den Hauptpreis: ein nagelneues, verkehrssicheres Mountainbike. Der zweite Preis ging an Jesper Beckmann (Grundschule Gerlingen) und der dritte Preis an Beeke Rath (Grundschule Schreibershof). Die beiden erhielten einen neuen Helm und ein Sicherheitsschloss.

Doch nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Kreisverkehrswacht und die Polizei ist der Tag wichtig. "Die Schülerinnen und Schüler sollen bei den Radfahrtrainings und -prüfungen an den Grundschulen und nicht zuletzt an diesem Tag erkennen, dass auch im Straßenverkehr regelkonformes Verhalten wichtig ist und sich lohnt", teilten die Verkehrssicherheitsberaterin und -berater mit.

"Die Verkehrssicherheitsarbeit mit den Kindern ist uns sehr wichtig. Überaus positiv ist, dass sich auch viele Eltern beteiligen und sich über die Sicherheit ihrer Kinder im Straßenverkehr Gedanken machen", ergänzte Joachim Winkelmann von der Kreisverkehrswacht Olpe.

Die Hauptpreise wurden der Kreisverkehrswacht Olpe von der Volksbank Sauerland zur Verfügung gestellt. Alle teilnehmenden Kinder gingen an dem Tag dennoch als Sieger vom Platz: Sie erhielten Sicherheitstaschen der Kreisverkehrswacht sowie Teilnahmeurkunden.

Bild unter: https://olpe.polizei.nrw/presse/fahrradaktion-safety-im-kreis-olpe-heinrich-hengstebeck-grundschule-gallenberg-gewinnt-mountainbike

