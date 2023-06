Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Fahrzeuge bei Verkehrsunfall beschädigt

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag (29. Juni) gegen 05:50 Uhr auf der B 236 zwischen Germaniahütte und Grevenbrück ereignet. Dabei standen zunächst zahlreiche Fahrzeuge vor dem Bahnübergang vor dem Ortseingang Grevenbrück in einem Rückstau. Einige Verkehrsteilnehmende hatten bereits begonnen, ihre Fahrzeuge zu wenden, und ihre Fahrt in Richtung Maumke fortzusetzen. Als ein 31-Jährige schließlich auf die Gegenfahrbahn fuhr, um seinen Pkw zu wenden, kollidierte er mit einem Fahrzeug eines 30-Jährigen, der weiter vorne im Rückstau gewartet und ebenfalls gewendet hatte. Durch den Zusammenstoß touchierte das Fahrzeug des 30-Jährigen noch zwei weitere Fahrzeuge. Der 31-Jährige und der 30-Jährige kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

