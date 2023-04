Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Suhl (ots)

Am Vormittag des 31.03.2023 wurde einer 80-jährigen Seniorin aus Suhl beim Einkaufen die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Diese befand sich gegen 10:00 Uhr in einem Supermarkt in der Mauerstraße. Die Polizei in Suhl ermittelt wegen Diebstahl und hofft auf Hinweise unter der Nummer 03681 369 224

Hinweise Ihrer Polizei:

- Tragen Sie Wertsachen am Körper, am besten in ge- bzw. verschlossenen Innentaschen. - Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper. - Stellen Sie auf keinen Fall Ihre Handtasche unbeaufsichtigt ab. - Bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarte auf.

Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe. Falls Sie dennoch Opfer von Taschendieben geworden sind, melden Sie sich umgehend bei Ihrer Polizei. Wichtig ist außerdem, dass gestohlene Debit-/ EC-Karten sofort gesperrt werden. Dazu steht Ihnen die Nummer 116 116 als gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung. Zeigen Sie den Diebstahl auch bei der Polizei an! Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegung und reklamieren Sie unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank.

