Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Am 31.03.2023 befuhr ein 58-jähriger Pkw-fahrer die L 1134 von Sophienthal kommend in Richtung Hildburghausen. Im abschüssigen Kurvenbereich kamen ihm in einer Linkskurve zwei Pkw entgegen, wobei der hintere Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet. Trotz eingeleiteter Bremsung und Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell