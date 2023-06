POL-OE: 11-jähriges Kind schwerverletzt

Olpe (ots) - Zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt "In der Trift" kam es gegen 04:00 h am Mittwoch (29.06.2023). Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu dem Markt und entwendeten eine größere Menge an Zigaretten im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise an die Polizei zu verdächtigen Feststellungen werden unter der Telefonnummer 02761 / 9269-0 erbeten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle ...

