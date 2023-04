Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Vier Verletzte nach Zusammenstoß zwischen zwei Pkw und einem Motorradfahrschüler

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Odenthal (ots)

Am Mittwoch (19.04.) ereignete sich ein Unfall unter Beteiligung von zwei Pkw und einem Motorrad auf der Scheurener Straße. Vier Personen wurden dabei verletzt, drei davon leicht und ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer.

Gegen 10:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Leverkusener mit seinem Pkw der Marke Mini die Scheurener Straße in Fahrtrichtung Scherfbachtalstraße, als er vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Im Kurvenbereich kollidierte er mit einem entgegenkommenden 20-jährigen Motorradfahrschüler aus Leverkusen, hinter dem sich ein Fahrschulauto der Marke VW befand. Durch den Aufprall wurde der 20-Jährige über den Mini auf die Straße geschleudert. Sein Kraftrad der Marke KTM flog noch einige Meter weiter über die Leitplanke und anschließend eine Böschung herunter. Der hinter dem Fahrschüler fahrende 42-jährige Fahrlehrer aus Leverkusen kollidierte anschließend frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Mit ihm im Auto saß ein 59-jähriger Fahrprüfer aus Rösrath.

Bei Eintreffen der Polizei waren bereits Rettungsdienst, Notarzt und die Feuerwehr an der Unfallstelle. Der Mini-Fahrer sowie die beiden Insassen des VW wurden leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, die sie aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen durften. Der 20-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär aufgenommen wurde.

Das Mobiltelefon des 18-jährigen Mini-Fahrers wurde sichergestellt. Gegen den Leverkusener wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

Die beiden Pkw und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird aktuell auf circa 26.000 Euro geschätzt. Die Scheurener Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme rund zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell