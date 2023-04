POL-RBK: Wermelskirchen - E-Zigaretten bei Einbruch in Geschäft gestohlen

Burscheid (ots) - Zwischen Samstagmittag (15.04.) und Montagmorgen (17.04.) ist es in der Adolph-Kolping-Straße zu einem versuchten Einbruch in eine Kindertagesstätte gekommen. Festgestellt wurde die Tat, als Angestellte morgens die Eingangstür geöffnet und Beschädigungen bemerkt haben. Offenbar gelang es dem Täter jedoch nicht, die Tür gewaltsam zu öffnen und er gelangte nicht in das Objekt. In diesem ...

