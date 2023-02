LPI-NDH: ERGÄNZUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach Jakob-Elias H.

Dingelstädt (ots) - Mitarbeiter eines Baustoffmarktes in Dingelstädt stellten am Montagmorgen einen Einbruch in ihre Büroräume fest. Einbrecher hatten dem Markt über das Wochenende einen unerwünschten Besuch abgestattet. Dabei beschädigten die Täter unter anderem ein Fenster und verursachten Schaden im dreistelligen Bereich. Gestohlen wurde nach ersten Angaben nichts. Durch die Polizei konnten entsprechende Spuren am Tatort gesichert und erste Ermittlungen ...

mehr