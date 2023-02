Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungewöhnlicher Fund bei Verkehrskontrolle

Bild-Infos

Download

Nordhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden machten Beamte der Polizei in Nordhausen einen ungewöhnlichen Fund bei einer Verkehrskontrolle. Als die Beamten in der Grimmelallee einen Pkw überprüften stellte man, neben drei männlichen Fahrzeuginsassen, ein buntes Sammelsurium an Verkehrszeichen im Auto fest. Insgesamt 17 Verkehrszeichen aller Arten und Formen wurden letztlich aus dem Auto entladen. Auch eine Warnlampe fand sich darunter. Nach ersten Ermittlungen soll das Beutegut bei einem Ausflug in den Harz, seinen Weg in das Auto gefunden haben. Gegen die drei jungen Männer im Auto wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Das diese Schilder der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer dienen, schien den Dieben nicht bewusst gewesen zu sein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell