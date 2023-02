LPI-NDH: Einbruch in Baustoffmarkt

Mühlhausen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 25. zum. 26.02.23 in Mühlhausen die Münzboxen der öffentlichen Toiletten aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Betroffen sind die Toiletten auf dem Steinweg und am Busbahnhof. Die Täter verursachten erheblichen Sachschaden in einer Höhe von ca. 3000 EUR, welcher zum Beutegut in keinem Verhältnis steht. Mögliche Zeugen werden gebeten, ...

