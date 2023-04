Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (17.04.) kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Straße Braunsberg, woraufhin Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt zur Unfallörtlichkeit entsandt wurden.

Eine 38-jährige Kürtenerin hatte mit ihrem Pkw Kia die Straße Braunsberg aus Richtung Kürten in Richtung Herkenrath befahren. In einer Rechtskurve in Höhe der Einmündung Siefer Hof sei ihr nach eigenen Angaben der andere Unfallbeteiligte mit seinem Ford auf ihrer Fahrspur entgegengekommen. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche sich drehten und schließlich an einer Schutzplanke bzw. im Grünstreifen zum Stehen kamen.

Dem anderen Unfallbeteiligten, einem 30-jährigen Bergisch Gladbacher, sei nach eigenen Angaben während der Fahrt kurz schwarz vor Augen geworden. Aufgrund der Aussage des Mannes bestand der Verdacht, dass er infolge seiner körperlichen Verfassung nicht in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Der Führerschein des Mannes wurde daher beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung.

Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und der Schutzplanke wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße Braunsberg war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell