Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Weißer Kleinwagen nach Kollision mit Linienbus flüchtig

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (13.04.) kam es gegen 16:00 Uhr auf der Overather Straße kurz vor dem Kreuzungsbereich Friedrich-Offermann-Straße / Steinstraße / Am Stockbrunnen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem weißen Kleinwagen. Da der Kleinwagen nach der Kollision mit dem Bus flüchtete, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Der Linienbus hatte die Overather Straße in Richtung Steinstraße auf der dafür vorgesehenen Busspur befahren. Der weiße Kleinwagen befand sich auf der Fahrspur rechts neben der Busspur und beabsichtigte offenbar kurz vor dem Kreuzungsbereich einen Fahrstreifenwechsel auf die linke Fahrspur. Dabei kollidierte er mit dem Bus, fuhr anschließend geradeaus über den Kreuzungsbereich und entfernte sich schließlich in Richtung Kauler Straße. An dem Bus entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Bereichs.

Der flüchtige Pkw-Fahrer soll männlich gewesen sein und einen Bart gehabt haben. Sein weißer Kleinwagen habe das Kennzeichenfragment K-VC gehabt und müsste im vorderen linken Bereich beschädigt worden sein.

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zum flüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell