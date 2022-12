POL-STD: Verkehrsunfall in Harsefeld - Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang

Stade (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Harburger Straße in Stade. Der oder die Täter haben dabei mit einem Gullideckel die Glasscheibe der Eingangstür eingeschmissen. Durch das Loch konnten sie in die Bäckerei eindringen. Dort wurde dann die Kasse aufgebrochen und eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1500 Euro. ...

