Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 2-facher Rollerdiebstahl

Olpe (ots)

In der Nacht von Dienstag (27.06.2023) auf Mittwoch (28.06.2023) wurden im Bereich Olpe zwei Motorroller entwendet. Von einem Privatgrundstück in der Straße "Im Hohl" wurde ein schwarzer Roller mit dem Versicherungskennzeichen 191 VJX gestohlen. Des Weiteren wurde im selben Zeitraum in der Straße "Hoher Stein" von einem Parkplatz ein rot / orangefarbiger Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 871 NMB entwendet. Beide Fahrzeuge waren mittels Lenkradschloss gesichert. Es entstand jeweils ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise an die Polizei werden unter 02761 / 9269-0 entgegengenommen.

