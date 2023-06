Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leichtverletzte Autofahrerin

Attendorn (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Montag (26. Juni) gegen 20:35 Uhr "Am Zollstock" ereignet. Dabei fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw in Richtung Wasserstraße. Vor ihr befand sich eine 22-jährige Autofahrerin. Als diese verkehrsbedingt ihren Wagen abbremste, fuhr die Fahranfängerin auf deren Pkw auf. Durch die Kollision erlitt die 22-Jährige leichte Verletzungen. Sie suchte im Nachgang an die Unfallaufnahme einen Arzt auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell