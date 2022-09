POL-WHV: Gasaustritt in einem Verbrauchermarkt in Bockhorn

Hooksiel (ots) - In der Zeit vom 19.09.2022, gg. 16:30 Uhr bis 20.09.2022, 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus im Neubaugebiet Hooksiel, Hohe Weg. Der Täter schnitt von der Decke hängende Kabel ab und entwendete diese. Hinweise bitte an die Polizeistation Wangerland unter 04463-808910. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle ...

