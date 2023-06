Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Attendorn (ots)

Ein Auffahrunfall mit zwei Verletzten hat sich am Donnerstag (29. Juni) gegen 14:55 Uhr auf der L 539 ereignet. Dabei warteten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt vor einer Ampel. Eine 41-Jährige befuhr ebenfalls die Straße und näherte sich der Lichtzeichenanlage. Sie fuhr auf die wartenten Pkw auf. Durch den Zusammenstoß mit dem an letzter Stelle stehenden Auto schob dieses Fahrzeug zwei weitere Fahrzeuge ineinander. Die Insassen dieser beiden Fahrzeugen (35 und 56 Jahre) wurden leicht verletzt. Sie verzichteten auf einen Rettungswagen, wollten aber eigenständig einen Arzt aufsuchen. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

