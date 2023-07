POL-OE: zwei Verletzte nach Verkehrsunfall an Kreuzung

Attendorn (ots) - Am Donnerstagmorgen (29. Juni) hat sich gegen 8:40 Uhr ein Verkehrsunfall eines 15-jährigen Motorrollerfahrers ereignet. Dabei befuhr der Jugendliche mit seinem Zweirad die Zeppelinstraße in Richtung Daimlerstraße. In dem dort befindlichen Kreisverkehr fuhr er mit dem Roller gegen eine Bordsteinkante und verlor anschließend die Kontrolle. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem ...

mehr