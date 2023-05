Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Drogeneinfluss auf Autobahn unterwegs

Worms (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen war am 09.05.52023, um 17.45 Uhr, der Fahrer eines Honda auf der A61 in Richtung Speyer unterwegs. Der Wagen konnte am Rasthof Wonnegau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei bemerkten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung bei dem 49-jährigen Fahrer. Ein Drogenschnelltest bestätigte, dass der Mann unter dem Einfluss von THC stand. Dem 49-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

