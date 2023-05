Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Seinen Führerschein nicht rechtzeitig umgeschrieben...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 35-Jähriger, welcher am 10.05.2023 um 02:30 Uhr mit seinem VW Transporter in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. zunächst einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer lediglich im Besitz eines nicht-europäischen Führerscheines ist. Da dieser bereits seit über einem Jahr ordnungsbehördlichen in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist, hätte dieser seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Da der 35-Jährige dieser Erfordernis nicht nachkam, muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Fahrzeugschlüssel wurde abschließend sichergestellt. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Inhaber von nicht-europäischen Führerscheinen nach Ablauf von sechs Monaten nach Wohnsitzbegründung in der Bundesrepublik Deutschland ihren Führerschein umschreiben lassen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell