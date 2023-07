POL-OE: Einstellung Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jährige wieder Zuhause

Olpe (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Motorradfahrer hat sich am Sonntag (2. Juli) gegen 16:35 Uhr in dem Kreisverkehr "Bruchstraße / Am Bratzkopf" ereignet. Dabei befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Motorrad den Kreisverkehr, als ein 48-jähriger Autofahrer zeitgleich in diesen einbog. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch der Kradfahrer stürzte. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. ...

