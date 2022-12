POL-COE: Ascheberg, Herbern, Werner Straße/ Unfallbeteiligter Lkw-Fahrer gesucht

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben Kabel von einer Baustelle an der Boländers Wiese gestohlen. Zwischen 15.30 Uhr am Dienstag (06.12.22) und 5.45 Uhr am Mittwoch (07.12.22) liegt die Tatzeit. Die Starkstromkabel haben Kräne mit Strom versorgt. Zudem brachen die Täter in einen Container ein und entwendeten zwei Kabeltrommeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter ...

