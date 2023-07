POL-HI: Zeugenaufruf zu Körperverletzung in Hildesheim

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (gen) - Am 27.07.2023, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Heinde zu einem Verkehrsunfall, bei dem alle drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 31-jährige Fredenerin mit ihrem PKW die L 492 und geriet auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve ins Rutschen. In Höhe der Itzumer Straße stieß sie mit einem entgegenkommenden ...

