Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Polizei holt Frau aus Wohnung

Nach dem Hilferuf einer Frau in Geislingen war am Mittwoch die Polizei im Einsatz.

Ulm (ots)

Die 23-Jährige hatte sich bei einem Bekannten über einen Messenger gemeldet und mitgeteilt, dass sie von ihrem ehemaligen Freund festgehalten werde. Sie sei auch geschlagen worden. Der Bekannte sorgte sich um die Frau und meldete sich bei der Polizei. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf. Dabei fand sie heraus, dass die junge Frau sich offenbar in einem Haus in Geislingen befindet. Spezialkräfte der Polizei betraten gegen 15.30 Uhr die Wohnung. Dort trafen sie auf den 26-jährigen Verdächtigen, den sie festnahmen. In der Wohnung befand sich auch die 23-Jährige. Die Polizei brachte die Frau aus dem Haus und übergab sie dem Rettungsdienst. Ob die leichten Verletzungen der Frau auf den aktuellen Vorfall zurückzuführen sind, muss noch festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang und den Hintergründen dauern derzeit noch an.

Die Polizei lobt das Verhalten des Bekannten der 23-Jährigen. Er habe sich in Sorge um die Frau vertrauensvoll an die Polizei gewandt. Jetzt sei es Aufgabe der Polizei, dem Sachverhalt nachzugehen und erforderlichenfalls für die weitere Sicherheit zu sorgen. Dies werde die Polizei auch tun.

+++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell