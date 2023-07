POL-BOR: Bocholt - Schläge und Pfefferspray

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Sankt-Georg-Platz; Tatzeit: 07.07.2023, zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr; Unbekannte haben am Samstag in Bocholt eine Seniorin bestohlen. Die Frau hatte am Nachmittag auf einer Bank an der St.-Georg-Kirche gesessen, als es zu der Tat kam. Die Handtasche der Geschädigten hing zu diesem Zeitpunkt an ihrem Rollator. Sie stellte etwas später fest, dass ihr Portemonnaie samt Bargeld und ...

mehr