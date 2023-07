Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Einbrüche an der Werther Straße

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Werther Straße;

Tatzeit: zwischen 06.07.2023, 15.15 Uhr, und 07.07.2023, 08.45 Uhr;

In einen mobilen Imbiss eingebrochen sind Unbekannte jetzt in Bocholt. Um in das Fahrzeug zu gelangen, hebelten die Täter eine Tür auf. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen auf einem Parkplatz an der Werther Straße. Die Einbrecher ließen mehrere Pakete mit Würsten und Getränkeflaschen mitgehen. Ebenfalls an der Werther Straße liegt ein zweiter Tatort: Dort sind Unbekannte in der gleichen Nacht in Büroräume eingedrungen. Dazu hatten sie ein Fenster auf der Rückseite des betreffenden Gebäudes aufgehebelt. Die Täter durchwühlten das Innere. Ob und was die Einbrecher dort entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell