Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Essen auf Herd entfacht Brand

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Tieker Damm;

Tatzeit: 06.07.2023, 21.50 Uhr;

Auf einem eingeschalteten Herd stehendes Essen entfachte am Donnerstagabend einen Küchenbrand in Gronau. Durch einen Rauchmelder aufgeschreckt, wurden Zeugen auf den Brand in einer Obergeschosswohnung am Tieker Damm aufmerksam. Durch diese gewarnt, konnte der Bewohner selbstständig die verrauchte Wohnung verlassen, er war wohl bei der Zubereitung seines Essens eingeschlafen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell