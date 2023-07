Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - "Spendensammler" lenkt ab und greift zu

Raesfeld-Erle (ots)

Tatort: Raesfeld-Erle, Silvesterstraße;

Tatzeit: 06.07.2023, 15.30 Uhr;

In eine in einem Auto liegende Geldbörse gegriffen hat ein Unbekannter am Donnerstag in Raesfeld-Erle. Zuvor hatte der Mann an die Scheibe des Wagens geklopft und den Fahrer nach einer Spende für taubstumme Menschen gefragt. Dabei hielt er ein Klemmbrett samt eines schriftlichen Spendenaufrufes in der Hand. Der Raesfelder holte sein Portemonnaie hervor und nahm einen 50-Euro-Schein heraus, dann legte er das Behältnis auf den Beifahrersitz. 30 Euro Wechselgeld wollte der Spender zurückbekommen - 20 Euro wollte er spenden. Der "Spendensammler" kam dem Geschädigten immer näher. Als dieser einen Zettel ausfüllte, griff der Täter zu. Mit den entwendeten Banknoten flüchtete der Dieb in Richtung Schermbecker Straße. Der Geschädigte konnte den mit einem weißen Hemd bekleideten Flüchtigen wie folgt beschreiben: circa 22 Jahre, circa 1,75 bis 1,78 Meter groß, athletische Figur mit blonden, kurzen Haaren. In Bocholt kam es zu einem gleichgelagerten Fall. Die Kripo Borken erbittet Hinweise: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell