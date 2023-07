Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - "Spendensammler" nimmt und geht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Berliner Platz;

Tatzeit: 06.07.2023, 17.00 Uhr;

Einem dreisten "Spendensammler" zum Opfer gefallen ist eine Frau am Donnerstag in Bocholt. Gegen 17.00 Uhr kam der Unbekannte auf dem Berliner Platz mit einem Klemmbrett auf sie zu. Auf einem Zettel war zu lesen, dass er Spenden für taubstumme Menschen sammeln würde. Sie tat wie auf dem Schreiben erklärt und trug ihre Daten auf eine Liste ein. Eine dann von dem circa 25 Jahre alten und etwa 1,75 Meter großen Mann eingeforderte Spende in Höhe von 20 Euro konnte sie jedoch nicht passend zahlen. Als sie einen 50-Euro-Schein aushändigte, ging der Mann mit schwarzen Haaren davon. Auch in Raesfeld kam es am gleichen Tag zu einem ähnlichen Fall. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 9260. (db)

