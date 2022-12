Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Baubetriebshof

Balve (ots)

Zwischen Samstagnachmittag, 15:00 Uhr und Montagmorgen, 06:10 Uhr brachen unbekannte Täter in das Gebäude des Baubetriebshofes in der Straße Am Wilsdörn ein. Sie durschnitten dafür zunächst einen Maschendrahtzaun im rückwärtigen Bereich des Gebäudes und gelangten auf diese Weise auf das Gelände. Anschließend hebelten sie eine Tür auf und entwendeten diverse Akkubaumaschinen der Marken Stihl und Makita aus dem Inneren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich unter 02375/2275 mit dem Bezirksdienst Balve oder unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache Menden in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell