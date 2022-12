Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Auto auf Person zugefahren/Einbrecher findet sich auf Toilette wieder

Lüdenscheid (ots)

Eine unbekannte Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Opel Corsa am frühen Dienstagmorgen dreimal auf den Hof der Städtischen Unterkunft an der Leifringhauser Straße und hupte dort mehrfach. Ein 53-Jähriger und ein 30-Jähriger eilten beim dritten Mal nach draußen, um nach dem Fahrzeug zu sehen. Als der 53-Jährige in die Zufahrtsstraße zum Hof trat, fuhr die Fahrerin mit ihrem PKW auf ihn zu. Der Mann konnte nicht mehr komplett ausweichen und wurde durch den Außenspiegel des Fahrzeugs touchiert. Im Rahmen der Fahndung konnten das Fahrzeug, die 18-jährige Fahrzeugführerin sowie drei weitere Fahrzeuginsassen auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bräuckenstraße angetroffen werden. Sie bestritten auf dem Gelände der städtischen Unterkunft gewesen zu sein. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Gefährlicher Köperverletzung gegen die 18-Jährige. Der 53-Jährige blieb unverletzt. (schl)

Eine Verantwortliche einer Confiserie in der Wilhelmstraße rief am Montagmorgen, gegen 09:30 Uhr, die Polizei. Offenbar hatte sich ein Täter zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr und Montagmorgen, 09:00 Uhr durch ein Fester Zutritt zum Gebäude verschafft. Die alarmierten Polizisten stellten Hebelspuren am Fenster und Schuhabdrücke am Fenstersims fest. Der Einbrecher gelangte aber lediglich in den Bereich der verschlossenen Toilette. Weiter ins Ladeninnere drang er nicht vor. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02353/9099-0 entgegen. (kasp/schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell