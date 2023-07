POL-BOR: Bocholt - Fahrbarer Untersatz war vermutlich gestohlen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Luisenstraße; Tatzeit: zwischen 04.07.2023, 21.30 Uhr, und 05.07.2023, 09.30 Uhr; Einen Motorroller entwendet haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in Bocholt. Das Fahrzeug hatte verschlossen vor einem Wohnhaus an der Luisenstraße gestanden. Bei der Beute handelt es sich um ein Zweirad vom Typ Kymco U3. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. ...

