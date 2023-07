Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, An der Vogelrute/ Einbruch in Kindergarten

Coesfeld (ots)

Zwei Unbekannte sind am Samstag (01.07.23) in einen Kindergarten an der Straße An der Volgerute eingebrochen. Ein Zeuge gab den Hinweis. Gegen 17.40 Uhr hebelten diese eine Terrassentür auf. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt.

Die Tatverdächtigen sehen wie folgt aus:

Person 1:

- normale Statur - Drei-Tage-Bart - schwarze Cap - weißes T-Shirt - roter Hoddie mit Aufdruck - weiß-dunkel karierte Jacke mit dunklen Ärmeln - dunkelblaue Jeans mit weißen Verwaschungen - weiße Sneaker

Person 2:

- schlanke Statur - helles Oberteil mit Aufdruck - schwarze Jacke mit grauen Elementen an den Armen - helle Cap - blaue Jeans - weiße Sneaker

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell