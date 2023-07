Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Hauptstraße/Einbruch in Bäckerei

Coesfeld (ots)

Vermutlich ohne Beute bleiben Einbrecher bei einem Einbruch in eine Bäckerei in Osterwick. Im Zeitraum von Sonntag (2.7.) 18 Uhr und Montag 4.45 Uhr gelangten die Unbekannte durch das Aufhebeln einer Nebentür in das Innere. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

