POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht!

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, wurde eine Zeugin in der Herzogstraße auf einen verdächtigen Mann aufmerksam, welcher sich an einem PKW zu schaffen machte. Als die Zeugin auf den Mann zuging, trat dieser die Flucht an. Die Zeugin machte sich umgehend selbst auf die Suche ...

mehr