POL-COE: Senden, Bredenbeck/Vers. Einbruch in Gärtnerei

Mit einem Blumentopf haben Unbekannte am Samstag (1.7.) eine Scheibe an einem Pavillion einer Baumschule eingeschlagen. Ins Innere gelangten die Unbekannten nicht. Vermutlich wurden sie von einem durch das Klirren aufmerksam gewordenen Berechtigten in die Flucht geschlagen. Die Tatzeit lag gegen 19.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

