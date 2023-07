POL-COE: Coesfeld, Bernhard-von-Galen-Straße/ Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Zwei Frauen wollten am Freitag (30.06.23) einer 75-jährigen Coesfelderin im Aldi an der Hansestraße die Handtasche stehlen. Diese lag in einem Einkaufswagen. Gegen 13 Uhr lenkte eine der Unbekannten die Coesfelderin ab. Währenddessen griff die zweite nicht bekannte Frau nach der Handtasche. Die 75-Jährige stieß sie daraufhin weg. Beide Frauen flüchteten in Richtung Kaufland. Täterbeschreibungen: ...

