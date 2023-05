Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zivilfahnder nehmen 17-Jährigen vorläufig fest und stellen Roller sicher

Weiterstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25.05.) haben Zivilfahnder einen 17-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung vorläufig festgenommen und den Roller sichergestellt, mit dem er unterwegs war. Gegen 16.20 Uhr war der Streife der Weiterstädter auf dem Kleinkraftrad im Bereich des Industriegebiets aufgefallen. Als ihn die Zivilpolizisten anhalten wollten, flüchtete der Jugendliche über einen Parkplatz und einen Feldweg. Im weiteren Verlauf konnte der Rollerfahrer in Weiterstadt erneut entdeckt und nach einem vergeblichen Fluchtversuch mit teilweise 80 km/h im Büttelborner Weg festgenommen werden. Eine gültige Fahrerlaubnis hat der 17-Jährige nicht. Beim Abgleich der Daten stellten die Beamten fest, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen für einen anderen Roller ausgegeben ist. Zudem bemerkten sie Fälschungsmerkmale am Typenschild sowie an der Fahrzeugidentifikationsnummer. Der Roller wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Fahnder brachten den Jugendlichen auf die Wache und übergaben ihn an seine Erziehungsberechtigten. Ermittlungen zur Herkunft des Zweirads dauern an.

