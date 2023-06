Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Trickdiebe bestehlen Senioren - Uttenweiler, Ertingen, Langenenslingen

Ulm (ots)

Gleich mehrfach sind in den letzten Tagen unbekannte Täter in der Raumschaft rund um Riedlingen aufgefallen, welche es gezielt auf ältere Menschen abgesehen hatten.

Die Masche war immer dieselbe. Eine Frau klingelte gezielt an Türen von Seniorenresidenzen und gab sich als Physiotherapeutin aus und erschlich sich hierdurch Zugang zu den Wohnungen. Während die Frau die Senioren ablenkte, betrat eine weitere, männliche Person unbemerkt die Wohnung durch die nur angelehnte Wohnungstüre und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Abgesehen hatten es die Trickdiebe auf Schmuck und Bargeld. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Duo schlug am Freitagnachmittag gleich zwei Mal zu. Einmal in Uttenweiler in der Hauptstraße und ein zweites Mal in Ertingen in der Georgstraße. Am vergangenen Dienstag waren die Täter bereits in Langenenslingen in der Stuckenstraße zu Gange.

Zu den Tätern ist nur bekannt, dass es sich um einen Mann und eine Frau handeln soll. Die Frau soll 20 bis 30 Jahre alt sein und von schlanker Statur. Sie hat dunkle, längere Haare, welche bei der Tatausführung zum Pferdeschwanz gebunden waren. Die Frau sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Umfeld zu den Tatorten Verdächtiges wahrgenommen? Wurden verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Gibt es weitere Geschädigte? Hinweise bitte an die Polizei Riedlingen unter der Telefonnummer 07371/9380.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer v.D. (Ziller), 0731/188-1111 oder ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 1223456 1246841 1245821

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell