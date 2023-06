Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Von der Sonne geblendet?

Zu spät sah ein Autofahrer das Kind am Donnerstag in Ehingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 7.30 Uhr. Der 60-jährige Peugeot-Fahrer verließ den Kreisverkehr in der Pfisterstraße in Richtung Schmiechgraben. Dort wurde er wohl durch die Sonne geblendet und übersah den 10-Jährigen. Der überquerte gerade mit seinem City Roller den Zebrastreifen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Junge zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Das Krankenhaus konnte er nach einer ambulanten Behandlung schnell wieder verlassen. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

+++++++ 1233697 (SV)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell