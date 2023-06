Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Auf Gewinnversprechen hereingefallen

Glauben schenkte eine Seniorin Betrügern am Mittwoch in Nattheim.

Ulm (ots)

Mit einem falschen Gewinnversprechen ist eine Seniorin betrogen worden. In einer E-Mail wurde ihr mitgeteilt, dass sie 385.000 Euro gewonnen hätte. Damit sie den Gewinn erhalten könnte, müsste sie zuerst als Sicherheit Vorauszahlungen in Form von Google Play Gutscheinkarten leisten. Die Seniorin hatte bereits am Mittwoch telefonischen Kontakt zu den Betrügern. Für mehrere tausend Euro hatte sie bereits die Karten gekauft. Von einem Teil davon übermittelte sie die Codes an die Betrüger.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen.

Daher rät die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Gewinnauszahlungen mit Gebühren verbunden sind. - Überlegen Sie, ob Sie tatsächlich an einem Gewinnspiel teilgenommen haben. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen ein. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Nähere Informationen zu falschen Gewinnversprechen sowie den Tricks der Täter erfahren Sie unter https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/hurra-sie-haben-gewonnen/

+++++++ 1233881 (SV)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

