POL-UL: (HDH) Gerstetten - Schotterweg unerlaubt geteert / Unbekannte teerten illegalerweise einen Feldweg in Gerstetten.

Ulm (ots) - Einen mutmaßlichen Drogendealer nahm die Biberacher Polizei am Mittwoch in Biberach fest. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Biberach soll der aus Algerien stammende 66-Jährige in der zurückliegenden Zeit Drogen beschafft und ...

