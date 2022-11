Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Kurve geschnitten

Am Montag geriet ein 59-Jähriger mit einem Gespann bei Riedlingen in den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr fuhr der Mann mit einem Laster mit Anhänger in Zwiefaltendorf in der Von-Speth-Straße in Richtung Datthausen. Ein 31-Jähriger kam ihm mit einem VW entgegen. In einer Kurve kam er mit dem Anhänger auf die linke Fahrspur und streifte den VW. Die Polizei Riedlingen (07371/9380) nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Sie schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweis der Polizei:

Möglicherweise war der Fahrer des Gespanns einen Augenblick Unaufmerksam. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

