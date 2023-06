Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Polizeibeamte angegangen

Aalen (ots)

Waiblingen: Autofahrer nach Unfall leicht verletzt

Ein 67-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr die L 1193 in Richtung Schorndorfer Straße und wollte nach links auf das Areal einer Tankstelle abbiegen. Eine hinter ihm fahrende 21-jährige Opel-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Ford auf. Der Ford-Fahrer erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Fellbach: Polizeibeamte angegangen

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:30 Uhr sollte ein 16-jähriger Jugendlicher aufgrund seiner starken Alkoholisierung an einer Sporthalle in der Bühlstraße von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Hiergegen wehrte sich der Betrunkene jedoch vehement, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Beim Eintreffen der Beamten ging der 16-Jährige diese sofort körperlich an. Er wurde durch die Polizisten zu Boden gebracht und trat dort eine Beamtin mit dem Fuß. Außerdem beleidigte und bespuckte der junge Mann die Polizisten mehrfach. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt. Gegen den Jugendlichen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Backnang: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 17:15 Uhr und 18:20 Uhr einen in der Sulzbacher Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten Opel und verursachte an diesem Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

