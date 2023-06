Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Doppelte Unfallflucht, Unfall mit zwei Schwerverletzten

Aalen (ots)

Gaildorf: Doppelte Unfallflucht

Weil er beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Graf-Pückler-Straße offenbar zu schnell war kam der Fahrer eines Lieferfahrzeuges am Dienstag kurz nach 10:00 Uhr auf die Gegenfahrbahn. Ein hier in Richtung Bahnhofstraße fahrender LKW musste dem Lieferfahrzeug ausweichen und kam dabei auf den Fußgängerweg. Hierbei stieß er mit einem dort befindlichen Vordach eines Hauseingangs zusammen und zerstörte dies. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern entfernten sich beide unerlaubterweise von der Örtlichkeit.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen des Unfalls sich unter Telefon 07971 9508-0 zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Unfall beim Abbiegen

Kurz nach 8:30 Uhr am Mittwoch wollte ein 37-Jähriger mit seinem VW Crafter von der L1040 auf die Autobahnauffahrt der BAB6 in Fahrtrichtung Nürnberg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden, in Fahrtrichtung L2218 fahrenden 71-Jährigen in einem Opel Corsa. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der VW-Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Feuerwehren Kirchberg a.d.J. und Ilshofen waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und 47 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 21.000 Euro.

