Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Auto zerkratzt - Feuerwehreinsatz - Tuning- und Poser-Kontrolle

Aalen (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 13:55 Uhr und 14:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag einen in der Torstraße geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Verursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Leutenbach: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 78 Jahre alte Renault-Fahrerin wollte am Dienstagabend gegen 18 Uhr von der Nellmersbacher Straße nach links in die Hauptstraße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 29-jährigen Radfahrers. Dieser kam nach der Kollision mit dem Pkw zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Winterbach: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12:30 Uhr wurde ein in der Wattenbachstraße geparkter Fiat Punto von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher, der Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro hinterließ, nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Auto zerkratzt

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde die rechte Fahrzeugseite eines Hyundai, der im Stuifenweg abgestellt war, zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den Täter werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Rudersberg: Feuerwehreinsatz

Auf dem Herd vergessenes Essen löste am Dienstagabend gegen 20:30 in der Welzheimer Straße einen Feuerwehreinsatz aus. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Anwohner den rauchenden Topf bereits vom Herd der Dachgeschosswohnung entfernt, sodass die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort kam, lediglich die Wohnung lüften musste. Es entstand weder Sachschaden, noch wurden Personen verletzt.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montagnachmittag 15 Uhr und Dienstagmorgen 05:25 Uhr einen im Irisweg geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Allmersbach im Tal: Nach Unfall geflüchtet

Etwa 3000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagnachmittag 15 Uhr und Sonntagabend 20 Uhr an einem geparkten VW auf der L1080 bei der Heininger Kreuzung. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Fellbach: Leistungsstarke Autos und Motorräder in Fellbach kontrolliert - Tuning- und Poser-Kontrolle am Samstag, 17.06.2023 in Fellbach

Zwei Fahrzeugstillegungen, sieben erloschene Betriebserlaubnisse und sechs Untersagungen der Weiterfahrt, das ist die Bilanz einer Kontrollaktion der Fellbacher Polizei, die zusammen mit Spezialisten der Backnanger Verkehrspolizei am vergangenen Samstag erneut die Auto-Tuning- und Motorrad-Szene ins Visier nahm. Auch der neue Leiter des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Fellbach, Herr Szilard Szabo, war bei der Verkehrskontrolle persönlich mit vor Ort.

Während der Kontrolle wurde unter anderem ein Lamborghini Aventador, sowie eine etwa 50-köpfige Motorradausfahrt angehalten und kontrolliert. Die Kontrolle zeigte wieder einmal, dass viele Fahrzeuge aufgrund baulicher Veränderungen technische Mängel aufweisen, welche unter Umständen zu schweren oder sogar lebensgefährlichen Unfällen im Straßenverkehr führen können. Aus diesem Grund wird die Polizei auch weiterhin Kontrollen mit der Zielrichtung Tuning durchführen.

