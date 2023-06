Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Ladendieb & Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Waiblingen: Aggressiver Ladendieb

Ein 24-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag in einem Supermarkt in der Düsseldorfer Straße dabei beobachtet, wie er mehrere Gegenstände in seine Jackentasche steckte und anschließend den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte. Als mehrere Angestellte des Ladens den Mann festhalten wollten, zog dieser eine Schere aus seinem Hosenbund. Glücklicherweise gelang es den Supermarkt-Mitarbeitern schnell, den Mann zu entwaffnen. Er konnte im Anschluss durch die hinzugerufenen Polizeibeamten festgenommen werden. Da sich Hinweise darauf ergaben, dass sich der guineische Staatsangehörige in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert.

Winnenden: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde ein im Starenweg geparkter Pkw im Bereich der Motorhaube zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell