Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Am Montag, den 02.01.2023, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr, parkte ein 67-jähriger Mann seinen dunklen Skoda Fabia, vor einem Lebensmittelgeschäft in der Straße, Am Ostbahnhof, in Clausthal-Zellerfeld ab. Anschließend begab er sich zum Einkaufen. Als er seinen PKW wieder aufsuchte, war eine Beschädigung am hinteren Kotflügel ...

mehr