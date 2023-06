POL-AA: Murrhardt: Folgemeldung zu Polizeieinsatz an Schule

Aalen (ots) - Das Polizeipräsidium Aalen ist derzeit mit starken Kräften in der Herzog-Christoph-Schule im Einsatz. Gegen 10:43 Uhr wurde in der Schule ein Alarm ausgelöst, die Überprüfungen laufen derzeit. Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen, wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: 07361/580-110 E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

